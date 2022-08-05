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Покупатели нашли дешевую замену кофте Gucci за 47 тысяч рублей

Покупатели нашли дешевую замену кофте Gucci за 47 тысяч рублей в магазине Dunnes Stores

Фото: Gucci

Покупатели нашли дешевую замену одежде итальянского бренда Gucci в местном супермаркете. Соответствующий материал публикует таблоид The Sun.

Речь идет о вязаной кофте синего цвета с коротким рукавом, которая оформлена принтом в виде монограммы люксовой марки. Отмечается, что стоимость оригинальной вещи составляет 775 евро (47 тысяч рублей). Пользователи сети обнаружили похожий предмет гардероба в массмаркетовом магазине Dunnes Stores стоимостью 15 евро (858 рублей).

Согласно материалу, указанный бутик часто предлагает покупателям одежду, обувь и аксессуары с дизайном, имитирующим дизайнерские бренды. В частности, в нем можно приобрести кроссовки, похожие на модель спортивной марки Nike.

В марте канадская блогерша нашла дешевую замену объемному шарфу Acne Studios, который стал трендовым среди блогеров.

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Майя Пономаренко
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Покупатели нашли дешевую замену кофте Gucci за 47 тысяч рублей
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