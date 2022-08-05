Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Власти Финляндии одобрили идею о создании комнат для потребления наркотиков

YLE: правительство Финляндии одобрило идею создать комнаты для потребления наркотиков

Фото: Christoph Soeder / globallookpress.com

Министр по делам семьи и базовых социальных услуг правительства Финляндии Аки Линден одобрил идею о создании специальных охраняемых комнат для контролируемого потребления наркотиков. Об этом он сообщил в интервью телерадиокомпании YLE.

Экспериментальную программу властей, в рамках которой наркозависимые граждане смогут принимать наркотики в чистых и безопасных помещениях, Линден предложил начать проводить в Хельсинки. По его словам, получение разрешения на создание специальных учреждений данного типа потребует сотрудничества нескольких министерств и изменения законодательной базы.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Чиновник заявил, что намерен уже в августе поручить рабочей группе министерства здравоохранения и социальных служб проработать задачу, так как в перспективе это поможет снизить смертность от передозировки запрещенными веществами.

Гражданскую инициативу по созданию общественных помещений для наркозависимых в июле 2022 года поддержали более 50 тысяч граждан Финляндии. На данный момент она находится на рассмотрении в парламенте. Авторы инициативы уверены, что подобные комнаты позволят наркозависимым получить быструю медицинскую помощь и снизить случаи потребления запрещенных веществ на улицах.

По данным последнего Европейского доклада о наркотиках, с начала 2000-х в Финляндии резко возросло количество летальных исходов вследствие потребления наркотиков. По сравнению с Турцией, Норвегией и другим странами Евросоюза, в Финляндии фиксируется самая высокая смертность среди наркозависимых людей до 25 лет.

В мае прошлого года сообщалось, что жители финских городов Турку и Хельсинки начали массово умирать из-за неизвестного наркотического вещества. Фонд A-klinikkasäätiö предупредил о продающихся на черном рынке наркотиках, которые, вероятно, представляют опасность для жизни. Специалисты обнаружили в них фентанил, опиоидный анальгетик, который применяется в анестезиологии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Появились подробности транспортировки главы Херсонской области в Москву
Парикмахер назвал главные ошибки при мытье головы
Популярная пляжная страна Европы приостановила выдачу виз россиянам
Вцепившийся в лицо россиянину кот стал виновником ДТП
Женщина с редчайшей формой беременности родила сразу две пары близнецов
В США рассказали о российском происхождении китайского оружия
В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по железнодорожной станции
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12 часов россиянки
Адвокат баскетболистки Грайнер рассказал о ее отношениях с сокамерницами
Генсек Amnesty International поддержала доклад о преступлениях ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.