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Россиянкам назвали причины отсутствия кубиков пресса

Тренер Мила Яковлева назвала неправильную осанку причиной отсутствия кубиков пресса

Фото: Bruce Mars / Unsplash

Тренер Мила Яковлева назвала россиянкам причины отсутствия кубиков пресса на животе. Комментарии эксперта приводит модное издание Grazia.

По словам специалистки, многим женщинам не удается накачать пресс из-за неправильной осанки.

«Распространенный в наши дни тип осанки офисного сотрудника с чрезмерно скругленным грудным отделом и "завернутыми" внутрь плечами является прямой предпосылкой для вываливающегося низа живота», — рассказала Яковлева и пояснила, что мышцы пресса находятся в тонусе, когда грудная клетка правильно выстроена относительно костей таза.

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Кроме того, на данную часть тела непосредственно влияет дыхание. Когда легкие наполняются воздухом при вдохе, грудная диафрагма опускается вниз, повышая внутрибрюшное давление, и мышцы пресса растягиваются. Однако из-за сидячего образа жизни на вдохе многие люди пытаются втянуть живот, вызывая сокращение диафрагмы и нарушая естественный ритм дыхания, отмечает эксперт.

«Дыхательный паттерн смещается в сторону дыхания первым ребром и ключицами. Так, на вдохе поднимаются плечи, а выдох становится короче вдоха, мышцы пресса выключаются из этого процесса и теряют тонус», — пояснила Яковлева.

В заключение тренер объяснила, что на состояние мышц живота оказывает влияние качественный сон. Так, недосып повышает уровень кортизола и эндоканнабиноидов — веществ, усиливающих процесс накопления жировых отложений, а также тягу к сладким и мучным продуктам.

В июле российский нутрициолог Елена Свиридова назвала способы сохранить фигуру во время отпуска. Специалистка заявила о необходимости употребления воды. По словам эксперта, в случае ее дефицита организм будет подавать ложное чувство голода. Помимо этого, Свиридова порекомендовала есть фрукты и ягоды вместо круассанов, булок, пирожных и другой выпечки.

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Мария Винар
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