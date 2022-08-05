Россиянкам назвали причины отсутствия кубиков пресса

Тренер Мила Яковлева назвала неправильную осанку причиной отсутствия кубиков пресса

Тренер Мила Яковлева назвала россиянкам причины отсутствия кубиков пресса на животе. Комментарии эксперта приводит модное издание Grazia.

По словам специалистки, многим женщинам не удается накачать пресс из-за неправильной осанки.

«Распространенный в наши дни тип осанки офисного сотрудника с чрезмерно скругленным грудным отделом и "завернутыми" внутрь плечами является прямой предпосылкой для вываливающегося низа живота», — рассказала Яковлева и пояснила, что мышцы пресса находятся в тонусе, когда грудная клетка правильно выстроена относительно костей таза.

Кроме того, на данную часть тела непосредственно влияет дыхание. Когда легкие наполняются воздухом при вдохе, грудная диафрагма опускается вниз, повышая внутрибрюшное давление, и мышцы пресса растягиваются. Однако из-за сидячего образа жизни на вдохе многие люди пытаются втянуть живот, вызывая сокращение диафрагмы и нарушая естественный ритм дыхания, отмечает эксперт.

«Дыхательный паттерн смещается в сторону дыхания первым ребром и ключицами. Так, на вдохе поднимаются плечи, а выдох становится короче вдоха, мышцы пресса выключаются из этого процесса и теряют тонус», — пояснила Яковлева.

В заключение тренер объяснила, что на состояние мышц живота оказывает влияние качественный сон. Так, недосып повышает уровень кортизола и эндоканнабиноидов — веществ, усиливающих процесс накопления жировых отложений, а также тягу к сладким и мучным продуктам.

В июле российский нутрициолог Елена Свиридова назвала способы сохранить фигуру во время отпуска. Специалистка заявила о необходимости употребления воды. По словам эксперта, в случае ее дефицита организм будет подавать ложное чувство голода. Помимо этого, Свиридова порекомендовала есть фрукты и ягоды вместо круассанов, булок, пирожных и другой выпечки.