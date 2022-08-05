Более 10 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в Таиланде

В Таиланде в результате пожара в ночном клубе погибли 13 человек, еще 35 пострадали

Более 10 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в Таиланде. Об этом сообщает Reuters.

Происшествие произошло в клубе Mountain, который находится в провинции Чонбури. По информации агентства, погибли 13 человек, все они — граждане Таиланда. Еще 35 пострадали.

В декабре прошлого года суд вынес приговор по делу о гибели 242 человек при пожаре в ночном клубе Kiss в Бразилии. Двух владельцев клуба приговорили к 19,5 и 22,5 годам лишения свободы. Помимо этого, 18 лет тюрьмы получили вокалист и помощник музыкальной группы, которая выступала в ночь пожара.