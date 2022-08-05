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Таксидермист превратил мертвую крысу в точилку для карандашей

Independent: таксидермист изготовил точилку для карандашей из замороженной крысы

Фото: SWNS

Таксидермист Джек Девани из английского города Плимут, графство Девон, рассказал о своем новом произведении — пенале и точилке для карандашей, которые он изготовил из мертвой крысы. Об этом сообщает Independent.

26-летний Девани покупает в зоомагазине замороженные тушки грызунов, которые продаются в качестве корма для змей, и делает из них необычные поделки. В очередном его произведении точилка для карандашей расположена в задней части животного. По словам британца, он продал крысу за 75 фунтов стерлингов (5,4 тысячи рублей).

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«Это невероятно, сколько всего можно сделать из крысы. Головы можно превратить в магнитики на холодильник, лапы можно использовать для изготовления портативных аппаратов "Дай пять!"», — рассказал таксидермист.

Первой работой Девани было чучело мыши, которое он сделал, чтобы впечатлить свою девушку. Он отметил, что возлюбленную не отпугнуло его хобби. А в 2018 году Девани изготовил тостер из кролика в честь Пасхи.

Публикации в соцсетях обеспечивают продажу изготовленных им объектов. Наибольшей популярностью пользуются крысы. Выручку он тратит на оплату обучения. Таксидермист получает противоречивые отзывы о своих работах, но старается отвечать всем вежливо.

Когда Девани спросили, зачем он делает это, он ответил: «Я никогда не был человеком искусства. Я просто делаю вещи в надежде, что когда-нибудь кто-то изобретет машину времени, и я смогу вернуться назад и опубликовать их в интернете, чтобы рассмешить того себя, который еще ребенок».

Ранее сообщалось, что американка сшила бикини из шкурок лягушек, которых она поймала и съела. Девушка утверждает, что научилась этому у отца, который был охотником.

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Алиса Дмитриева
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