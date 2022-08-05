Канадский производитель автозапчастей предложил сотрудникам из России уволиться

«Ъ»: канадский производитель автозапчастей Magna предложил сотрудникам из России уволиться

Сотрудникам петербургского завода по производству автозапчастей «Питерформ», владельцем которого является канадская Magna International, предложили добровольно уволиться, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова персонала. Просьбу объяснили растущими убытками из-за простоя.

Кроме того, «Питерформ» в скором времени планирует сокращение штата, о чем руководство уведомило работников. Сейчас на заводе в Каменке, выпускающем комплектующие для Hyundai, занято около 500 человек. Предприятие простаивает с начала марта.

Глава компании Роман Ган не подтвердил информацию о предложениях уволиться и отказался от комментариев. В комитете по труду и занятости населения Петербурга также заявили, что предприятие не сообщало о планах урезать штат.

Хотя канадская Magna пока не собирается покидать российский рынок, из-за отсутствия операционной деятельности ей приходится активно сокращать расходы, большую часть которых составляет фонд оплаты труда. Ранее в отчете за второй квартал и первое полугодие 2022 года концерн заявил, что возобновит выпуск комплектующих не раньше 2024-го. Эксперты считают, что вскоре компания все же уйдет из России, продав производственные мощности одному из партнеров.

В России Magna ведет производство на шести площадках, из них две крупных в Петербурге — в Каменке и Шушарах. Предприятия создали для обеспечения комплектующими автомобилестроительных кластеров, располагающихся в регионах страны. Всего у компании 2 тысячи сотрудников в России.

Ранее аналогичное предложение на более выгодных условиях своим работникам сделал «АвтоВАЗ». В случае ухода по собственному желанию им пообещали выплаты в объеме 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) или пяти средних заработных плат, а также помощь с трудоустройством на других предприятиях и переобучением другим профессиям.