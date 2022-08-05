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Канадский производитель автозапчастей предложил сотрудникам из России уволиться

«Ъ»: канадский производитель автозапчастей Magna предложил сотрудникам из России уволиться

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Сотрудникам петербургского завода по производству автозапчастей «Питерформ», владельцем которого является канадская Magna International, предложили добровольно уволиться, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова персонала. Просьбу объяснили растущими убытками из-за простоя.

Кроме того, «Питерформ» в скором времени планирует сокращение штата, о чем руководство уведомило работников. Сейчас на заводе в Каменке, выпускающем комплектующие для Hyundai, занято около 500 человек. Предприятие простаивает с начала марта.

Глава компании Роман Ган не подтвердил информацию о предложениях уволиться и отказался от комментариев. В комитете по труду и занятости населения Петербурга также заявили, что предприятие не сообщало о планах урезать штат.

Хотя канадская Magna пока не собирается покидать российский рынок, из-за отсутствия операционной деятельности ей приходится активно сокращать расходы, большую часть которых составляет фонд оплаты труда. Ранее в отчете за второй квартал и первое полугодие 2022 года концерн заявил, что возобновит выпуск комплектующих не раньше 2024-го. Эксперты считают, что вскоре компания все же уйдет из России, продав производственные мощности одному из партнеров.

В России Magna ведет производство на шести площадках, из них две крупных в Петербурге — в Каменке и Шушарах. Предприятия создали для обеспечения комплектующими автомобилестроительных кластеров, располагающихся в регионах страны. Всего у компании 2 тысячи сотрудников в России.

Ранее аналогичное предложение на более выгодных условиях своим работникам сделал «АвтоВАЗ». В случае ухода по собственному желанию им пообещали выплаты в объеме 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) или пяти средних заработных плат, а также помощь с трудоустройством на других предприятиях и переобучением другим профессиям.

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Софья Ермакова
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