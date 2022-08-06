Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за визита на Тайвань

Экс-президент США Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал визит спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань и назвал ее сумасшедшей. Свое мнение он высказал в ходе своего выступления перед сторонниками, трансляцию которого вел телеканал Newsmax, его слова приводит ТАСС.

«Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?.. Как же глупо, что она туда поехала», — возмутился экс-глава государства, отметив, что своими действиями Пелоси фактически исполнила мечту Китая и предоставила ему оправдание для дальнейшего наращивания влияния в регионе, в том числе для проведения военных учений.

Трамп также выразил надежду, что по итогам промежуточных выборов в Конгресс в ноябре представители Республиканской партии смогут заполучить большинство мандатов и «покончат с сумасшедшей Нэнси Пелоси».

5 августа стало известно, что власти Китая решили ввести санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее родственников после визита политика на Тайвань. В КНР сочли приезд Пелоси жестким вмешательством во внутреннюю политику Китая.