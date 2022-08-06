Питер Джексон рассказал об игнорировавших его авторах сериала «Властелин колец»

Питер Джексон рассказал о проигнорировавших его авторов сериала «Властелин колец»

Режиссер Питер Джексон рассказал, что разрабатывавшая сериал «Властелин колец: Кольца власти» студия Amazon предложила ему сотрудничество в рамках проекта, после чего перестала с ним контактировать. Слова кинематографиста передает The Hollywood Reporter.

«Они спросили, хочу ли я поучаствовать, на что я сказал, что не могу ответить, не прочитав сценарий. И они пообещали прислать сценарии эпизодов, "как только те появятся". И так их и не прислали. Это последнее, что я от них слышал», — сказал Джексон. Кинематографист добавил, что не держит зла на проигнорировавших его авторов сериала: «Если кто-то снимает хороший фильм или телешоу, этому надо радоваться. Я жду премьеры, чтобы посмотреть сериал без каких-либо предрассудков».

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» запланирована на 2 сентября. Проект стал эксклюзивом Amazon Prime Video. Книжная серия «Властелин колец» была экранизирована Питером Джексоном в начале 2000-х. В 2010-х режиссер также снял трилогию «Хоббит».