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Питер Джексон рассказал об игнорировавших его авторах сериала «Властелин колец»

Питер Джексон рассказал о проигнорировавших его авторов сериала «Властелин колец»

Фото: Neil Hall / Reuters

Режиссер Питер Джексон рассказал, что разрабатывавшая сериал «Властелин колец: Кольца власти» студия Amazon предложила ему сотрудничество в рамках проекта, после чего перестала с ним контактировать. Слова кинематографиста передает The Hollywood Reporter.

«Они спросили, хочу ли я поучаствовать, на что я сказал, что не могу ответить, не прочитав сценарий. И они пообещали прислать сценарии эпизодов, "как только те появятся". И так их и не прислали. Это последнее, что я от них слышал», — сказал Джексон. Кинематографист добавил, что не держит зла на проигнорировавших его авторов сериала: «Если кто-то снимает хороший фильм или телешоу, этому надо радоваться. Я жду премьеры, чтобы посмотреть сериал без каких-либо предрассудков».

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2 августа 2022

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» запланирована на 2 сентября. Проект стал эксклюзивом Amazon Prime Video. Книжная серия «Властелин колец» была экранизирована Питером Джексоном в начале 2000-х. В 2010-х режиссер также снял трилогию «Хоббит».

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Евгений Шульгин
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