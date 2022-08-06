На Западе вспомнили о старом методе борьбы с Россией

WSJ: Запад готов бороться с Россией с помощью возрождения концепции «Римленда»

На Западе готовы бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции «Римленда», которая принесла победу в двух мировых битвах и холодной войне, утверждает журналист Мишель Гурфинкель в колонке для The Wall Street Journal.

По мнению автора, на Западе о старом методе борьбы с Россией вспомнили неслучайно. «Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от западной до восточной Евразии, формируя оборонительный океанский "Римленд", который противостоит континентальным державам Евразии Китаю и России», — отмечается в статье.

Гурфинкель пояснил, что разработка новой стратегической концепции Запада стала явной во время ближневосточного турне американского президента Джо Байдена, а особенно заметной — на состоявшемся в середине июля онлайн-саммите четырехсторонней группы I2U2 (премьер-министр Израиля Яир Лапид, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Объединенных Арабских эмиратов Мухаммед ибн Заид и Байден).

Журналист напомнил, что изначально группа создавалась для развития сотрудничества по экономическим и технологическим вопросам. Однако позже советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сравнил I2U2 с «четырехсторонним диалогом по безопасности, представляющим собой находящийся в зачаточном состоянии индо-тихоокеанский альянс, куда входят США, Япония, Австралия и Индия».

«Римленд» считается геополитической концепцией, которую ввел американский политолог Николас Спикмэн в 1940 году в своей работе Geography of Peace. В ней он утверждал, что континентальные империи, в том числе Советский Союз и альянс между Москвой и Пекином, может остановить и сдержать подконтрольная Америке дуга, идущая от европейского побережья (Западной и средиземноморской Европы) через Ближний Восток (арабо-турецко-персидский мир) в муссонные земли (Южная и Восточная Азия).

Ранее экономист Джозеф Стиглиц заявил, что США проиграют новую холодную войну против России и Китая.