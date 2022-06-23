США предрекли поражение в новой холодной войне против России и Китая

Экономист Стиглиц заявил, что США проиграют новую холодную войну против России и Китая

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц рассказал порталу Scheerpost о том, что Вашингтон решился на новую холодную войну против России и Китая и предрек США поражение в данном противостоянии в том случае, если власти не смогут сперва навести порядок хотя бы в своей же стране.

«США, похоже, вступили в новую холодную войну как с Китаем, так и с Россией. И то, что американские лидеры изображают ее противостоянием между демократией и авторитаризмом, не выдерживает критики, особенно в то время, когда те же самые лидеры активно обхаживают такого систематического нарушителя прав человека, как Саудовская Аравия. Подобное лицемерие наводит на мысль, что на карту поставлена, по крайней мере, отчасти глобальная гегемония, а не ценности», — заявил он.

Эксперт считает, что у США есть все шансы оказаться проигравшими в этой холодной войне, если в своем соревновании с КНР за мировое господство им не удастся «навести порядок в собственном доме». Он пояснил, что другие государства не охотно захотят последовать за страной, чьи экономические, социальные и политические основы становятся все более неопределенными.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление высокопоставленного представителя администрации США о том, что Россия остается наиболее серьезной угрозой для НАТО. По его словам, вот уже 30 лет, как миру угрожают прежде всего сам альянс, а также входящие в него страны.