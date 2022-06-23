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В Совфеде оценили заявление США о России как главной угрозе НАТО

Сенатор Пушков заявил, что НАТО и его члены, а не Россия, уже 30 лет угрожают всему миру
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление высокопоставленного представителя администрации США о том, что Россия остается наиболее серьезной угрозой для НАТО.

«Для НАТО отовсюду якобы — одни угрозы. Но дело в том, что вот уже 30 лет, как миру угрожают прежде всего сам альянс и входящие в него страны», — заявил сенатор.

По словам Пушкова, это доказывают войны в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане, а также необъявленная война в Сирии, попытка государственного переворота в Венесуэле и удавшийся госпереворот на Украине, после чего началась ее военное освоение со стороны альянса.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что лидеры НАТО объявят на предстоящем саммите альянса в Мадриде о новом размещении сил в Европе. По его словам, Россия остается наиболее «серьезной и немедленной угрозой для альянса».

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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