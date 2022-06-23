Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лидеры НАТО объявят о новом размещении сил в Европе

В администрации США заявили, что лидеры НАТО объявят о новом размещении сил в Европе

Фото: Eva Plevier / Reuters

Лидеры НАТО объявят на предстоящем саммите альянса в Мадриде о новом размещении сил в Европе. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.

«Лидеры объявят о новых обязательствах по размещению сил в Европе для усиления обороны и сдерживания НАТО», — заявил представитель администрации. По его словам, Россия остается наиболее «серьезной и немедленной угрозой для альянса».

Также он отметил, что этот тезис найдет отражение в стратегии НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россию назовут «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» НАТО в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США запретили прилет спецрейса для вывоза российских дипломатов
Украинские военные заминировали дамбу в ЛНР
В России предложили расширить действие маткапитала
Вооруженный пожилой мужчина напал на женщину и надел на нее ошейник
Санкции против России назвали бомбой замедленного действия
Лидеры НАТО объявят о новом размещении сил в Европе
Миру предсказали кризис с 50-процентной вероятностью
Россиянам назвали запрещенные в квартире ремонтные работы
Доктор Мясников предупредил об опасности лекарств от аритмии
В США допустили применение Байденом военных полномочий из-за ситуации с бензином
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.