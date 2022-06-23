В администрации США заявили, что лидеры НАТО объявят о новом размещении сил в Европе

Лидеры НАТО объявят на предстоящем саммите альянса в Мадриде о новом размещении сил в Европе. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.

«Лидеры объявят о новых обязательствах по размещению сил в Европе для усиления обороны и сдерживания НАТО», — заявил представитель администрации. По его словам, Россия остается наиболее «серьезной и немедленной угрозой для альянса».

Также он отметил, что этот тезис найдет отражение в стратегии НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россию назовут «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» НАТО в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.