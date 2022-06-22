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Россия станет «прямой угрозой безопасности» НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: Россию назовут «прямой угрозой безопасности» для НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Россию назовут «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» НАТО в новой стратегическую концепции альянса. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его цитирует ТАСС.

«Стратегическая концепция — 2022 обозначит Россию как наиболее значительную и прямую угрозу безопасности НАТО», — сказал генсек. Он отметил, что данная концепция будет принята на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между Россией и странами Запада. При этом он заверил, что не опасается раскола западного альянса, действующего против России. Он подчеркнул, что эта тема будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Испании.

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Варвара Кошечкина
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