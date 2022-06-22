Байден предрек состязание на выносливость между Россией и Западом

Джо Байден: ситуация на Украине станет состязанием на выносливость между Россией и Западом

Президент США Джо Байден допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между Россией и странами Запада. Его слова приводит ТАСС.

Я действительно думаю, что на каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания — в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа

Джо Байден президент США

По его мнению, западные страны «должны терпеть» издержки. При этом Байден заверил, что не опасается раскола западного альянса, действующего против России. Он подчеркнул, что эта тема будет обсуждаться на предстоящем в конце июня саммите НАТО в Испании.

Противостояние НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что участники предстоящего саммита в Мадриде, который должен пройти 28-30 июня, собираются объявить Россию угрозой безопасности. По словам генсека, в новой стратегической концепции будет также упомянут Китай, действия которого якобы подрывают интересы, ценности и безопасность организации.

Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Также Столтенберг считает, что увеличение поставок Киеву современного вооружения позволит ему вернуть контроль над Донбассом. При этом он вновь подчеркнул, что военно-политический блок не станет посылать на Украину своих солдат.

15 июня генсек альянса предупредил, что НАТО расширит свое присутствие на востоке, а большинство стран-членов согласились увеличить численность воинского контингента с батальонного до бригадного уровня.

Планы Британии

Британские вооруженные силы также должны быть готовы сражаться с Россией в Европе, призвал бывший глава Особой воздушной службы Великобритании генерал сэр Эдриан Брэдшоу. Его слова приводит Daily Mail.

Суть в том, что, должным образом подготовившись к войне, создав действительно надежное сдерживание, мы предотвратим ее возникновение Эдриан Брэдшоу британский генерал

Это заявление было сделано после того, как новый начальник британской армии генерал сэр Патрик Сандерс, на прошлой неделе принявший общее командование, сказал в обращении к военнослужащим: «Мы — поколение, которое должно подготовить армию к новым боям в Европе». Он также отметил, что его «исключительный» долг состоит в том, чтобы сделать армию «настолько смертоносной и эффективной, насколько это возможно».

Риск ядерного конфликта

При этом НАТО стоит готовиться к тому, что придется применить ядерное оружие против России. С таким призывом выступил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Германии генерал Инго Герхартц на международном симпозиуме морских держав Seapowers в городе Киль, передает издание Bild.

НАТО необходимо заблаговременно готовиться к применению ядерного оружия, поскольку чрезвычайная ситуация может возникнуть в любой момент. Для надежного сдерживания нам нужны как средства поражения, так и политическая воля, чтобы реализовать ядерное сдерживание, если это необходимо Инго Герхартц командующий ВВС Германии

До этого экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому западные страны имеют право передать Украине ядерное оружие.

По мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, невообразимая ранее перспектива ядерного конфликта вернулась в область возможного. Об этом он высказался на открытии первой встречи государств-участников соглашения о запрете ядерного оружия.

Сегодня ужасающие уроки Хиросимы и Нагасаки исчезают из памяти. Когда-то невообразимая перспектива ядерного конфликта вернулась в область возможного Антониу Гутерриш генсек ООН

Ядерные вооружения предлагают ложные обещания безопасности и сдерживания, считает он. Гутерриш подчеркнул, что это оружие гарантирует «разрушение, смерть и бесконечное балансирование на грани конфликта».