Пассажирка сняла пробоину в иллюминаторе самолета и напугала пользователей сети

The Sun: туристка заметила дыру в иллюминаторе самолета и сняла ее на видео

Пассажирка самолета заметила дыру в иллюминаторе, сняла ее на видео и выложила в свой Instagram-аккаунт (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На ролик, набравший десятки тысяч просмотров, обратило внимание The Sun.

На кадрах видно, что туристка Миа Каруба (Mia Carouba) сидит около разбитого стекла и выглядит напуганной. Также девушка периодически закрывает рот рукой. Из-за шума, возникающего во время полета, создается эффект приоткрытого окна.

В итоге полет прошел нормально, самолет взлетел и приземлился в штатном режиме. Авторы материала пояснили, что туристке ничего не угрожало, поскольку у большинства лайнеров несколько стекол в иллюминаторе, а было разбито только внутреннее стекло.

Однако снимок пробоины в окне лайнера напугал многих пользователей сети. «Для меня это настоящий кошмар», «Теперь у меня появился новый страх», — писали они в комментариях.

При этом нашлись комментаторы, которые знали, что самолету не грозила разгерметизация. «Это просто косметический кусок пластика, а не герметичная часть окна», «Многие люди прислоняются к пластиковой части, поэтому она и треснула», «Единственная опасность заключается в том, что пассажир может порезаться пластиком, безопасности полета это никак не угрожает», — отреагировали интернет-пользователи.