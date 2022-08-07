Немцы посоветовали экс-послу Украины уезжать из Германии после слов о Бандере

Читатели Die Welt посоветовали экс-послу Украины Мельнику уезжать после слов о Бандере

Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились словами бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника о Степане Бандере. Свои комментарии немцы опубликовали в Twitter со ссылкой на указанную статью издания.

В интервью изданию дипломат подвел итоги своего пребывания в Германии, а также упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру. По его словам, «многие люди еще не готовы предметно обсуждать его личность». Читатели газеты из ФРГ посчитали, что после таких заявлений экс-послу стоит уехать из страны.

«Нельзя обсуждать проклятого военного преступника! Он должен уехать и продолжать свою болтовню с Украины», — написал юзер с ником @djuric_zlatko. «Выгоните этого нацистского поклонника пинком под зад», — посоветовал @diponer.

«Он что, издевается над нами?», — спросил комментатор @BuengerMichael. «Если у Мельника такая любовь к Германии, то я никогда не хочу испытывать его ненависти», — поделился своим мнением пользователь @AlexiaP92779533.

Ранее Андрей Мельник охарактеризовал националиста Степана Бандеру как «борца за свободу» в ходе интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу. Во время беседы с журналистом дипломат признался, что посещал его могилу в Мюнхене. Кроме того, Мельник назвал неправдой данные о причастности сторонников Бандеры к массовым убийствам поляков и евреев.

В годы Второй Мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), действовавшую на Западной Украине. В годы Второй мировой войны тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.