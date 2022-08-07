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«Исламский джихад» заключил перемирие с Израилем

AFP: «Исламский джихад» подтвердил заключение перемирия с Израилем

Фото: Amir Cohen / Reuters

Радикальная группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) заключила перемирие с Израилем. Об этом сообщает AFP в своем Twitter.

Ранее «Аль-Джазира» сообщила, что установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта было сорвано из-за требований, которые радикальная группировка «Исламский джихад» предъявила к Израилю и Египту как к посреднику в переговорах.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против группировки «Исламский джихад». Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение. 7 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа.

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Марина Совина
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