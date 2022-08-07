Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Турция вновь пригрозила Швеции и Финляндии сорвать членство в НАТО

Турция отказалась поддержать членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими условий

Фото: Umit Bektas / Reuters

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил об отказе страны поддержать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не выполнят свои обязательства по борьбе с терроризмом. Его слова передает агентство ТАСС.

«Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки Швеции и Финляндии, пока они не сдержат свое слово», — заявил Боздаг. Он добавил, что в Анкаре еще не получили ответы от этих стран на запросы об экстрадиции лиц, которые причастны к террористической деятельности.

До этого турецкое правительство подчеркивало, что меморандум, который был подписан со Швецией и Финляндией на саммите в Мадриде по вопросу НАТО, не является окончательным решением и парламент страны вправе не одобрить документ в случае невыполнения Стокгольмом и Хельсинками обязательств о противодействии терроризму.

28 июля стало известно о решении Турции поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО после переговоров в Мадриде. При подписании странами совместного заявления присутствовал турецкий президент Тайип Эрдоган. Со стороны Турции документ был подписан главой МИД Мевлютом Чавушоглу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Израиль и «Исламский джихад» заключили перемирие
В Австрии политику ЕС в отношении России назвали шизофренией
Турция вновь пригрозила Швеции и Финляндии сорвать членство в НАТО
Обнаружен неизвестный механизм эволюции ДНК
Известная выпускница ГИТИСа назвала самый светлый район Москвы
В ЛНР нашли штаб подразделения Центра психологических операций Украины
Москвичи пожарили мясо в пробке прямо в кузове авто и попали на видео
Аршавин назвал способ отменить Fan ID
Большинство американцев сочли положение экономики США ухудшающимся
Разведчик США заявил о способности Байдена остановить Зеленского одним звонком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.