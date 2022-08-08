Сообщение об анкетах на тему безопасности в Белгороде оказалось недостоверным

Информация о распространении в Белгороде анкет о безопасности не подтвердилась

Сообщение о том, что на улицах Белгорода начали распространять анкеты, посвященные теме безопасности местных жителей, оказалось недостоверным.

5 августа пользовательница под именем Дарья Филиппова разместила на стене группы «Объявления Белгород» в социальной сети «ВКонтакте» публикацию, в которой рассказала, что во время прогулки в парке Победы в Белгороде получила от представителей регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России анкету, посвященную вопросам безопасности в области. В частности, в ней содержались вопросы о том, чувствует ли респондент себя в безопасности после начала российской спецоперации на Украине, пострадал ли он или его родственники из-за обстрелов с украинской стороны и беспокоит ли его факт наличия у Вооруженных сил Украины реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, опрашиваемому предлагалось оценить уровень своего доверия к российской армии по шкале от 1 до 10 и рассказать, как власти региона могли бы повысить его чувство безопасности. К своему посту автор прикрепила фотографию с анкетой, на которой указывалось, что документ якобы разработан «по инициативе регионального отделения ДОСААФ в Белгородской области».

При этом автор публикации не уточнила, когда именно ей была вручена анкета, и не привела каких-либо других подробностей.

В свою очередь председатель белгородского отделения ДОСААФ России Александр Ахтырский в беседе с изданием «Бел.Ру» опроверг информацию о проведении подобного анкетирования в городе. По его словам, организация не использует на своих документах герб Белгородской области, который можно заметить на опубликованном пользовательницей соцсети снимке. Вместо этого в качестве символики организация использует цифру 1927, которая соответствует году ее основания. Также, добавил Ахтырский, в официальном названии областной организации не фигурирует предлог «в».

Ахтырский уточнил, что в задачи регионального ДОСААФ не входит проведение каких-либо опросов, поэтому в штате организации нет аналитиков, которые бы работали с подобными данными. Кроме того, добавил он, сотрудники местного отделения не работали в белгородском парке Победы как минимум в течение последних шести месяцев.

Публикация не получила широкого распространения в российских СМИ и соцсетях. При этом ее растиражировал ряд проукраинских Telegram-каналов, в том числе «Реальная Война. Украина».

