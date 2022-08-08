Блогерша покрасила брови в домашних условиях и осталась со шрамами на лице

Блогерша Сильвия передержала краску на волосах и лишилась бровей в 16 лет

Блогерша Сильвия (фамилия неизвестна) сделала неудачное окрашивание бровей в домашних условиях и показала страшные последствия процедуры на лице. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом sylviasaraa рассказала, что в 16 лет решила самостоятельно покрасить брови и на 40 минут передержала состав на волосах, из-за чего получила сильный химический ожог и лишилась бровей. Сообщается, что краска вызвала аллергическую реакцию, из-за чего волоски выпали и перестали расти должным образом. Помимо этого, на коже остались шрамы.

В размещенном видео девушка продемонстрировала свое ежедневное преображение с помощью специальных трафаретов, которые она крепит к коже, смачивает водой и получает ровные и естественные брови методом переводной татуировки. Затем Сильвия подравнивает контур карандашом и совершенствует линии с помощью консилера. Данная манипуляция позволяет ей не подкрашивать брови от одной до полутора недель.

Упомянутый ролик набрал более 14 миллионов просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Выглядит идеально», «Будто настоящие», «Хочется сбрить свои брови, чтобы попробовать», «Хотела бы лишиться бровей, лишь бы протестировать этот способ», — писали юзеры.

В июне блогерша сделала депиляцию дома ради экономии и осталась с пятнистыми ногами. Так, девушка рассказала, как решила попробовать удалить волосы на теле с помощью сахара. Затем она продемонстрировала синяки, которые остались на ее коже после того, как она неправильно удалила пасту.