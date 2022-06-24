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Блогерша сделала депиляцию дома ради экономии и осталась с синяками на ногах

Блогерша leo.itx самостоятельно сделала сахарную депиляцию и осталась с синяками на ногах

Кадр: видео @leo.itx

Блогерша сделала депиляцию дома ради экономии и осталась с пятнистыми ногами. Соответствующей публикацией она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

22-летняя девушка рассказала о последствиях процедуры по удалению волос, которую она провела самостоятельно при помощи сахара. В ролике с названием «Мои ноги остались травмированными» она продемонстрировала синяки, которые, по словам юзерши, остались на ее коже после того, как она неправильно удалила воск во время депиляции. «Не делайте этого, если не умеете. Это не больно, просто эстетически неприятно. Не совершайте ту же ошибку», — комментировала она видео.

На следующих кадрах блогерша крупным планом показала свои повреждения. Автор поста подтвердила, что неправильно снимала состав с кожи, поэтому в результате на ее ногах также образовалось раздражение. «Я неправильно нанесла воск, мои кровеносные сосуды открылись, и в итоге на ногах образовались синяки. Молюсь, чтобы все зажило», — пояснила она.

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Публикация leo.itx набрала почти триста тысяч просмотров всего за три дня. Пользователи сети были шокированы результатом депиляции. «Прячьте ноги от солнца, а то могут остаться следы», «Похоже, вы тянули неправильно. Со мной тоже такое случилось в первый раз. Но не настолько сильно», «О боже! Нет», «Тоже самое случилось со мной два года назад. Теперь я не доверяю ничему, кроме бритв», — высказались они в комментариях.

Ранее в июне блогерша из Великобритании Леха Неттем сделала процедуру лазерной эпиляции и осталась с ожогами первой степени. Юзерша с никнеймом saddesigirl решила избавиться от нежелательных волос на руках и с этой целью записалась на сеанс. В упомянутом видео девушка показала страшные последствия проделанной манипуляции: на размещенных кадрах видно, что ее предплечья и плечи покрыты темно-коричневыми ожогами прямоугольной формы.

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Дарья Шляпужникова
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