Блогерша сделала лазерную эпиляцию и рассказала о страшных последствиях

Блогерша Леха Неттем осталась с ожогами первой степени после лазерной эпиляции

Блогерша из Великобритании Леха Неттем сделала процедуру лазерной эпиляции и осталась с ожогами первой степени. Об этом она сообщила в соответствующем TikTok-ролике (на данный момент публикация удалена).

Юзерша с никнеймом saddesigirl решила избавиться от нежелательных волос на руках и с этой целью записалась на сеанс. В упомянутом видео девушка показала страшные последствия проделанной манипуляции: на размещенных кадрах видно, что ее предплечья и плечи покрыты темно-коричневыми ожогами прямоугольной формы.

Британка рассказала, что после процедуры почувствовала сильную боль в руках, после чего ей пришлось отправиться в отделение неотложной помощи. Неттем предположила, что процедура была выполнена некомпетентным специалистом. «Думаю, они просто не умеют работать со смуглой кожей. Врачи предположили, что у меня останутся шрамы», — добавила она.

Пользователи сети были возмущены уведенным и принялись высказываться в комментариях. «Выглядит болезненно. Тебе нужно обратиться в суд, я не шучу», «Запишись к дерматологу, пусть выпишет мазь для лечения ожогов. Мне жаль, это это произошло с тобой», «Через пару дней состояние ожогов может ухудшиться, появятся волдыри. Их лучше не трогать», — писали юзеры.

В мае житель Великобритании сделал восковую эпиляцию во время отдыха в Турции и прославился в сети. Мастер нанес воск на брови и щеки посетителя, а также вставил ему в нос и уши ватные палочки с тем же средством. Во время их удаления мужчина кричал от боли и слезно просил прервать процедуру.