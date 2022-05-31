Видео кричащего от боли на эпиляции мужчины прославило его в сети

Ladbible: житель Великобритании закричал от боли на эпиляции в Турции и попал на видео

Житель Великобритании закричал от боли во время эпиляции воском на видео и прославился в сети. Соответствующий ролик попал в распоряжение портала Ladbible.

Согласно материалу, во время отдыха в турецком городе Ичмелер турист решил избавиться от нежелательных волос на лице посредством популярной процедуры и отправился в местный салон красоты. В ролике видно, как мастер наносит воск на брови и щеки посетителя, а также вставляет ему в нос и уши ватные палочки с тем же средством.

На последующих кадрах мужчина краснеет от напряжения, когда барбер снимаем полоски с его кожи, а затем кричит во время удаления воска с лица. В конечном счете он просит работника салона красоты прервать процедуру. «Посмотрите, его лицо изменилось в цвете, а еще он начал плакать», — посмеялась женщина за кадром.

Публикация набрала более 132 тысяч лайков в официальном аккаунте издания и развеселила комментаторов. «Должно быть, у него плохой болевой порог», «Я делаю эпиляцию постоянно и понимаю мужчину», «Это очень смешно», «Бедный мужчина», «Он очень хотел быть красивым», — высказывались они.

В ноябре 2021 года девушка рассказала, как в 15-летнем возрасте едва не потеряла сознание от боли во время эпиляции воском. На размещенных в сети кадрах Бэйдсим сообщила, что, будучи подростком, отправилась на восковую эпиляцию, чтобы избавиться от волос на ногах перед выступлением на школьном концерте. По словам девушки, во время процедуры косметолог пролила кипящий воск на ее бедра, из-за чего на коже остались ожоги.