Девушка едва не потеряла сознание от боли во время эпиляции воском

Жительница Нью-Йорка сходила на процедуру удаления волос горячим воском и едва не потеряла сознание из-за полученного ожога. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенных в сети кадрах Бэйдсим (Badesim) рассказала, что в 15-летнем возрасте отправилась на восковую эпиляцию, чтобы избавиться от волос на ногах перед выступлением на школьном концерте. По словам девушки, во время процедуры косметолог пролила кипящий воск на ее бедра, из-за чего на коже остались ожоги.

«Я начала кричать и плакать. Вместо того, чтобы извиниться, эта женщина начала отчитывать меня и обвинять в том, что я раздуваю из случившегося слишком большую проблему. В силу своего возраста я почувствовала себя виноватой из-за того, что все в салоне слышали мои крики. Несмотря на боль, косметолог решила доделать процедуру до конца, и мне пришлось заплатить ей деньги», — призналась блогерша.

Бэйдсим добавила, что на следующее утро после произошедшего родители отвели ее к хирургу. По ее словам, врач был удивлен тому факту, что она не потеряла сознание от боли, поскольку ожог был слишком глубокий.

Ролик героини материала, в котором она поделилась неудачным опытом, стал вирусным и набрал 2,1 миллиона просмотров. Пользователи сети возмутились поведением косметолога и поддержали девушку в комментариях под публикацией. «Я буквально подавился, когда представил, как это было больно», «Эта леди и правда заставила вас поверить в то, что вы сделали что-то плохое. В каком мире мы живем», «Какой ужас!», «Мне стало больно», «Я ненавижу таких “специалистов” в салонах красоты, они слишком много себе позволяют», — посетовали юзеры.

Ранее в ноябре блогерша сделала лазерную эпиляцию и осталась с глубокими ожогами. В ролике Николина Джонсон (Nikolina Johnson) объяснила, что регулярно избавлялась от волос с помощью лазерного аппарата в салонах красоты. По ее словам, несколько сеансов у косметолога прошли успешно, однако после четвертого посещения она осталась с глубокими ожогами по всему телу.