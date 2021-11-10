Блогерша сделала лазерную эпиляцию и осталась с глубокими ожогами

Блогерша избавилась от волос с помощью лазера и получила ожоги по всему телу

Блогерша сделала лазерную эпиляцию и показала страшные последствия процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

В ролике блогер Николина Джонсон (Nikolina Johnson) объяснила, что регулярно избавлялась от волос с помощью лазерного аппарата в салонах красоты. По ее словам, несколько сеансов у косметолога прошли успешно, однако после четвертого посещения она осталась с глубокими ожогами по всему телу. На размещенных кадрах видно, что ее ноги покрыты темно-коричневыми пятнами.

«Ожоги появились сразу после того, как я покинула процедурный кабинет. Я предполагаю, что на аппарате была выставлена слишком высокая температура, и он обжег мою кожу. Мастера, который нанес ущерб моему здоровью, уволили. Дерматолог посоветовал мне отбеливать кожу специальными средствами и делать химический пилинг, чтобы избавиться от следов ожогов», — посетовала Джонсон.

Пользователей сети возмутила история женщины. «Это безумие! Я бы 100 процентов подал в суд», «Я чувствую запах судебного процесса. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это», «Подобное никогда не должно происходить. Человек, который сделал это с вами, виновен на 100 процентов. Вам следует подать в суд», — писали юзеры.

Блогерша не заявляла о своем намерении подать жалобу на косметолога.

В марте мужчина разгромил кувалдой аппарат для лазерной эпиляции в московском салоне. Неизвестный прибыл в студию депиляции под видом клиента. Отсидев в очереди, он зашел в кабинет, достал кувалду и принялся «крушить все вокруг». В частности, он разбил экран аппарата для лазерной эпиляции стоимостью шесть миллионов рублей. После этого злоумышленник скрылся.