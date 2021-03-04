Мужчина разгромил кувалдой аппарат для лазерной эпиляции в московском салоне

Неизвестный пришел в московский салон красоты и уничтожил аппарат для лазерной эпиляции. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры публикует Telegram-канал LIFE SHOT в четверг, 4 марта.

Мужчина прибыл в студию депиляции под видом клиента. Отсидев в очереди, он зашел в кабинет, достал кувалду и принялся «крушить все вокруг», пишет канал. В частности, он разбил экран аппарата для лазерной эпиляции стоимостью шесть миллионов рублей. После этого злоумышленник скрылся.

Кроме того, ночью после закрытия к салону пришел еще один вандал и сломал его вывеску. Предполагается, что это мог быть один и тот же человек.

Владельцы салона сообщили полиции, что их студия не имеет поблизости конкурентов, однако рассказали о конфликте с соседним заведением. Неприязнь возникла из-за того, что посетители часто путали двери двух салонов и спрашивали про лазерную эпиляцию в том месте, где ее не было.

В июне 2020 года вандалы вломились в автосалон Mercedes-Benz в американском городе Окленд и разгромили выставленные на продажу люксовые машины. Хулиганы в капюшонах, балаклавах и масках поджигали дорогие автомобили, разбивали их стекла и делали надписи красной краской. «Сожрем богатых», — гласит одна из них.