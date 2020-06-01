Вандалы вломились в люксовый автосалон, подожгли машины и попали на видео

Вандалы вломились в автосалон Mercedes-Benz в американском городе Окленд и разгромили выставленные на продажу люксовые машины. Видео произошедшего публикует ABC News.

На размещенных кадрах видно, как хулиганы в капюшонах, балаклавах и масках поджигают дорогие автомобили, разбивают стекла машин и пишут на них различные надписи красной краской. «Сожрем богатых», — гласит одна из них.

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Кроме того, на видео попала разбитая витрина магазина, а также разрушенный офис и кресло, которое протестующие кинули в лобовое стекло одного из транспортных средств.

Протесты в США начались 26 мая после смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда. Он скончался во время грубого ареста из-за удушения. Мирные демонстрации начались в Миннеаполисе, штат Миннесота, однако они переросли в беспорядки с поджогами зданий, актами вандализма и нападениями на полицейских. Сейчас Нацгвардия США (резерв Армии США, — прим. «Ленты ру») задействована в 21 штате, во многих из них введен комендантский час.

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