Женщина решила не платить в салоне и сбежала от мастера с фольгой в волосах

Женщина обманула стилиста, чтобы не платить за услугу, и сбежала из парикмахерской во время процедуры. Об этом сообщает The Sun.

Владелец салона красоты No23 Hair and Beauty Studio в Англии Джеймс Кларк (James Clarke) объяснил, что злоумышленница записалась на окрашивание волос за 70 фунтов стерлингов (7000 рублей). После того как он нанес на ее голову краску и зафиксировал пряди фольгой, женщина попросила ненадолго отлучиться в магазин через дорогу купить еды, чтобы пообедать, пока проявляется цвет.

Однако она не вернулась в салон и проигнорировала звонки парикмахера. «Поскольку мы привыкли к честным клиентам, мы не придали значения ее просьбе. К сожалению, она не вернулась и перестала выходить на связь. Наши стилисты работают на себя, и каждый из них заслуживает, чтобы его труд был оплачен. Подобные инциденты не только расстраивают, но и оказывают большое влияние на малый бизнес вроде нашего», — поделился Кларк.

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Предприниматель решил поделиться историей в надежде, что сбежавшая клиентка прочитает ее и свяжется с ним, чтобы объяснить свои действия. «Может быть, у нее была какая-то чрезвычайная ситуация или весомая причина, которая могла бы оправдать ее поступок. Если это так, я уверен, что мы бы поняли и вошли бы в ее положение», — подчеркнул мужчина.

Ранее в феврале женщина покрасила волосы, обрела фиолетовую кожу и стала объектом шуток в сети. Героиня материала решила окрасить волосы в черный цвет в домашних условиях. Через 30 минут после нанесения женщина смыла краску и обнаружила, что ее кожа обрела фиолетовый оттенок.