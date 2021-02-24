Женщина покрасила волосы, обрела фиолетовую кожу и стала объектом шуток в сети

Женщина приобрела фиолетовый цвет кожи после окрашивания волос и стала объектом шуток в сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

Героиня материала решила окрасить волосы в черный цвет в домашних условиях. Через 30 минут после нанесения женщина смыла краску и обнаружила, что ее кожа обрела фиолетовый оттенок.

«Надеюсь, что к завтрашнему дню мне удастся отмыться, потому что мне надо идти на работу. Еще хуже то, что мне не понравился мой новый цвет волос. Я надеюсь, что скоро краска вымоется. Получается, что это все того не стоило», — подписала она пост.

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Пользователей портала рассмешила публикация женщины. «Ты как героиня Вайолет Борегард из книги "Чарли и шоколадная фабрика", которая превратилась в гигантскую чернику», «Я слышал, что тебя искал Вилли Вонка», «Я хочу знать, какого именно ты цвета — как динозавр Барни, или более светлого, сиреневого?» — шутили они.

Ранее в феврале студентка позеленела от неудачного автозагара и рассмешила друзей. По словам 18-летней Лилли Вигус (Lilly Vigus), она купила автозагар в оттенке «Темнее темного», потому что это был единственный оставшийся флакон в магазине. Отмечается, что девушка решила нанести на тело средство целиком и лечь спать, не смывая его.