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Школьница почернела от неудачного автозагара и рассмешила семью

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Кадр: The Sun

Подросток воспользовалась автозагаром от скуки во время самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, и рассмешила семью. Соответствующий материал публикует The Sun.

13-летняя Кейра Домачовски (Keira Domachowski) случайно нанесла на себя средство чересчур темного оттенка, в результате чего ее тело и лицо сильно почернели. Когда школьница вошла в комнату, чтобы продемонстрировать свой неудачный загар, мать Кэрол (Carole) и младшие сестры девочки начали смеяться. «Это была катастрофа. Ее лицо было таким темным. На фоне ее белых зубов и белой пижамы создавался сильный контраст», — высказалась Кэрол.

Более того, родительница подростка сравнила ее с темнокожим персонажем Умпа-Лумпа из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», а затем достала телефон и начала фотографировать ее.

Сообщается, что героиня материала приняла душ и осталась довольна конечным результатом, поскольку ее кожа приняла естественный оттенок с мягким загаром.

В декабре 2020 года выпускница нанесла автозагар перед школьным балом, перепугалась и прославилась. 19-летняя Хейли рассказала, что отправилась на процедуру искусственного загара в местный салон красоты с подругой. По словам героини ролика, она хотела добиться эффекта загорелой кожи, однако в конечном счете ее тело покрылось неравномерными темными пятнами.

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