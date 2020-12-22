Выпускница нанесла автозагар перед школьным балом, перепугалась и прославилась

Австралийка воспользовалась автозагаром за день до выпускного бала в школе и испугалась своего отражения в зеркале. На ролик, опубликованный в TikTok, обратили внимание журналисты Daily Mail.

19-летняя Хейли (Hayley) рассказала, что отправилась на процедуру искусственного загара в местный салон красоты с подругой. Приятельница решила заснять девушку, когда та выходила от мастера, и была шокирована ее внешним видом. «На следующий день у нее был выпускной», — подписала автор шуточное видео.

По словам героини ролика, она хотела добиться эффекта загорелой кожи, однако в конечном счете ее тело покрылось неравномерными темными пятнами. Хейли отметила, что ей пришлось смывать автозагар в течение часа. Кроме того, она покрыла тело слоем другого косметического средства, чтобы скрыть серый оттенок кожи.

Публикация австралийки стала вирусной и набрала почти два миллиона просмотров. Пользователей рассмешил внешний вид Хейли, о чем они написали в комментариях. «Как мастер позволил тебе уйти из салона такого цвета?», «Ты стала похожа на холодильник», «Почему твоя кожа стала серой? Это очень смешно», «Смеюсь в голос, хорошо, что тебе удалось смыть серый цвет», — писали юзеры.

В июле актриса нанесла автозагар перед сном и проснулась с пятнами на лице. Дейзи Мей Купер (Daisy May Cooper) подчеркнула, что отпарила лицо и вывела неровный загар с помощью детского масла для тела.