Девушка показала желтые ногти после автозагара и рассмешила пользователей сети

Девушка показала пожелтевшие от неудачного автозагара ногти на ногах и рассмешила пользователей сети. На размещенный в сети ролик и комментарии под ним обратили внимание журналисты The Sun.

Соглаcно материалу, перед нанесением средства героиня не стала надевать носки или смазывать пальцы вазелином, чтобы не испачкать ступни. Когда девушка пошла смывать автозагар, она обнаружила, что ногти на ее ногах окрасились в желто-коричневый цвет.

Сестра героини опубликовала видео в своем TikTok-аккаунте со словами: «Приближается сезон сандалий, дамы». Подписчиков девушки рассмешили пальцы ее родственницы, и они принялись шутить над ними в комментариях. «Мумифицированные ноги прямо из самых глубоких гробов Египта», «Я действительно подумал, что вы снимаете ноги трупа», «Я буквально плачу от смеха», — писали они.

Ранее в феврале студентка позеленела от неудачного автозагара и рассмешила друзей. По словам 18-летней Лилли Вигус (Lilly Vigus), она купила автозагар в оттенке «Темнее темного», потому что это был единственный оставшийся флакон в магазине. Отмечается, что студентка решила нанести на тело средство целиком и лечь спать, не смывая его.