Студентка позеленела от неудачного автозагара и рассмешила друзей

Жительница английского города Рочестер воспользовалась автозагаром, позеленела и рассмешила друзей. Об этом сообщает The Sun.

По словам 18-летней Лилли Вигус (Lilly Vigus), она купила автозагар в оттенке «Темнее темного», потому что это был единственный оставшийся флакон в магазине. Отмечается, что студентка решила нанести на тело средство целиком и лечь спать, не смывая его.

Согласно материалу, на следующее утро девушка проснулась с темно-зеленой кожей. «Друзья называли меня Фионой из мультфильма "Шрек", потому что у меня рыжие волосы, и я была на нее похожа. Они были шокированы и много надо мной смеялись!» — поделилась Вигус.

Британка объяснила, что от природы у нее очень светлая кожа, поэтому, находясь на солнце, она сразу обгорает. В связи с этим вместо естественного загара студентка предпочитает искусственный и часто пользуется автозагаром. «Обычно я не использую такой темный оттенок. На протяжении следующих нескольких дней, когда я мылась, вода была зеленой», — посмеялась героиня материала.

В январе девочка-подросток воспользовалась автозагаром от скуки во время самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, и повеселила семью. 13-летняя Кейра Домачовски (Keira Domachowski) случайно нанесла на кожу средство чересчур темного оттенка, в результате чего ее тело и лицо сильно почернели. Когда школьница вошла в комнату, чтобы продемонстрировать свой неудачный загар, мать Кэрол (Carole) и младшие сестры девочки рассмеялись.