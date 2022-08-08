CNN вырезал из интервью основателя Pink Floyd слова о Зеленском и Минских соглашениях

Телеканал CNN вырезал из интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский первоначально поддерживал Минские соглашения. Об этом пишет РИА Новости.

Уотерс ранее заявил, что Байден подливает масла в огонь в ситуацию вокруг Украины. Он назвал действия американского лидера большим преступлением. Он напомнил, что Зеленский не раз подтверждал свою готовность к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

«Почему они (США — прим. «Ленты.ру») не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений..., когда его избрали [на пост президента] 73 процента населения Украины? После этого кто-то нашептал ему на ухо, или он полностью поменял свое мнение и об установлении мира в Донбассе, и укреплении Минских соглашений, и примирении с соседями из России», — поинтересовался он в полной версии интервью, которое было опубликовано в YouTube-канале ведущего CNN.

В версии разговора, опубликованной на сайте телеканала, осталась только часть его фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам.

Ранее британский музыкант и создатель группы Pink Floyd раскритиковал президента США Джо Байдена из-за политики в отношении Украины. Уотерс считает, что российская спецоперация стала ответом на продвижение НАТО к границам России, хотя альянс обещал этого не делать.