CNN вырезал из интервью основателя Pink Floyd слова о Зеленском
Телеканал CNN вырезал из интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский первоначально поддерживал Минские соглашения. Об этом пишет РИА Новости.
Уотерс ранее заявил, что Байден подливает масла в огонь в ситуацию вокруг Украины. Он назвал действия американского лидера большим преступлением. Он напомнил, что Зеленский не раз подтверждал свою готовность к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
«Почему они (США — прим. «Ленты.ру») не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений..., когда его избрали [на пост президента] 73 процента населения Украины? После этого кто-то нашептал ему на ухо, или он полностью поменял свое мнение и об установлении мира в Донбассе, и укреплении Минских соглашений, и примирении с соседями из России», — поинтересовался он в полной версии интервью, которое было опубликовано в YouTube-канале ведущего CNN.
В версии разговора, опубликованной на сайте телеканала, осталась только часть его фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам.
Ранее британский музыкант и создатель группы Pink Floyd раскритиковал президента США Джо Байдена из-за политики в отношении Украины. Уотерс считает, что российская спецоперация стала ответом на продвижение НАТО к границам России, хотя альянс обещал этого не делать.