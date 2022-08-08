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Россиянина задержали за драку с полицейскими

В Иркутской области пьяный водитель напал на задержавших его полицейских

Фото: Shutterstock

В Иркутской области за нападение на сотрудников полиции задержан 25-летний житель поселка Хужир. Об этом в понедельник, 8 августа, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным следствия, 4 августа полицейские остановили водителя, находившегося в состоянии опьянения. В процессе его доставки в служебном автомобиле ДПС ГИБДД, мужчина напал на полицейских и нанес им множество ударов руками, ногами и головой по различным частям тела. СКР возбудил дело по статье 318 («Применение насилия к представителю власти») УК РФ.

Россиянина арестовали на десять суток, подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается»,— рассказала Карина Головачева.

2 марта сообщалось, что в Иркутской области 37-летнего россиянина приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима за нападение на полицейского.

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Владимир Седов
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