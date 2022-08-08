Названы европейские страны с самым большим оттоком туристов

CNN: Словакия, Венгрия, Литва и Польша больше всего пострадали из-за оттока туристов

Страны Восточной Европы, в том числе граничащие с Украиной, больше всего пострадали из-за оттока туристов. Об этом пишет CNN.

По данным Венгерского агентства по туризму, за первые шесть месяцев 2022 года количество туристов в стране сократилось на 37 процентов по сравнению с 2019 годом. При этом больше всего снизилась доля путешественников из США — на 65 процентов.

В то же время туры в Польшу стали отменяться иностранцами на 40 процентов чаще, уточнил заместитель министра спорта и туризма республики Анджей Гут-Мостовой.

В туристическом бюро Last Night of Freedom отметили, что в Словакии наблюдается самый большой отток иностранных туристов — за январь-май он составил 49 процентов (по сравнению с 2019 годом), в Литве показатель равен 39 процентам. Эксперты считают, что некоторые путешественники боятся приезжать в Восточную Европу из-за пандемии, однако большая часть специалистов назвала основной причиной обеспокоенность из-за конфликта на Украине.

Кроме того, ситуация повлияла даже на страны, не имеющие общей границы с Украиной, например, на Эстонию. Так, из-за санкций отменено отправление половины из 350 круизных лайнеров, которые должны были следовать в Таллинн в 2022 году, поскольку они останавливаются в Санкт-Петербурге.

Ранее в июле вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал страны Европы, наиболее пострадавшие из-за оттока российских туристов. По его словам, в самом тяжелом положении оказались страны Средиземноморья, среди которых Италия, Испания, Черногория, Греция и Кипр.