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Россиян предупредили о всплеске мошенничества при планировании отдыха

В России участились случаи обмана при бронировании жилья для отдыха через сайты-агрегаторы

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Эксперты туротрасли обратили внимание на возросшее количество случаев обмана туристов при краткосрочной аренде жилья в России. О всплеске мошенничества при планировании отдыха россиян предупредили специалисты портала TourDom.

Представители объединения предпринимателей «Опора России», согласно обратной связи от потребителей, отметили в последнее время участившиеся случаи обмана при бронировании объектов размещения через онлайн-платформы, такие как «Авито», «Островок», «Суточно.ру», ЦИАН и другие сайты-агрегаторы.

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По словам члена Комитета по туризму «Опоры России» Натальи Петровской, нередко возникают ситуации, когда туристы резервируют на подобных площадках квартиру или дом, но по приезде выясняется, что объект не соответствует описанию, находится по другому адресу или там уже кто-то живет.

Специалист заявила, что объединение уже давно добивается рассмотрения закона о туристическом жилье, который помог бы минимизировать подобные ситуации. «Согласно проекту, собственники должны будут декларировать намерение сдавать свой объект и получать уникальный идентификационный номер. Разместить объявление на сайте-агрегаторе можно будет только при его наличии», — добавила она.

Ранее в июле часто путешествующая россиянка предупредила о популярном способе обмана туристов на курортах в магазинах — продавцы придумывают цены на товары на ходу. Чтобы избежать мошенничества, достаточно заранее уточнить стоимость товаров.

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Валентина Процкова
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