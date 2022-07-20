Побывавшая в Турции россиянка раскрыла способ избежать обмана в магазинах

Автор блога на «Яндекс.Дзен» предупредила о продавцах в Турции, придумывающих цены на ходу

Часто путешествующая россиянка предупредила о популярном способе обмана туристов в турецких магазинах — по ее словам, продавцы придумывают цены на товары на ходу. Об этом она рассказала в личном блоге «Тут вам не там» на «Яндекс.Дзен».

Как пояснила автор, туристы в Турции очень быстро привыкают к низким ценам и часто идут на кассу, не узнав стоимость товара. Однако при оплате покупателям называют завышенные цены «как в Европе».

В связи с этим россиянка раскрыла простой способ избежать мошенничества — для этого достаточно заранее уточнять стоимость товаров. «Сделали вывод, что некоторые хитрые турки рассуждают следующим образом: не спросил цену, значит не важно», — предположила она.

Также путешественница добавила, что с подобными ситуациями можно столкнуться в кафе, когда официанты приносят меню без указания стоимости блюд.

Ранее эксперты туротрасли предупредили россиян о распространенных схемах мошенничества при покупке горящих туров. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев посоветовал путешественникам никогда не вносить предоплату за поездки на личные карты менеджеров и переводить деньги только на расчетный счет агентства.