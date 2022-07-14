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Россиян предупредили о схемах мошенничества при покупке горящих туров

«93.ru»: чтобы не стать жертвой мошенников, нужно приобретать туры у проверенных компаний

Фото: Shutterstock

Эксперты туротрасли предупредили россиян о распространенных схемах мошенничества при покупке горящих туров. Об этом пишет интернет-издание «93.ru».

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, приобретать горящие туры рекомендуется у проверенных операторов. «Если отношения с агентством выстроены на протяжении многих лет, то это определенная гарантия качества. Если же человек отправляет деньги непонятно кому, без договора и платежных документов, то он существенно рискует», — предупредил он.

Также эксперт посоветовал путешественникам никогда не вносить предоплату за поездки на личные карты менеджеров и переводить деньги только на расчетный счет агентства.

Кроме того, чтобы не стать жертвой мошенников, редактор туристического портала Profi.Travel Антон Тримайлов посоветовал перед оплатой путевки всегда обращать внимание на компанию, предлагающую поездку. «Если агентство в торговом или офисном центре — не поленитесь, зайдите к арендаторам соседним, спросите, давно ли у них здесь это агентство, — объяснил специалист. — Узнайте, может, они сами уже пользовались их услугами».

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Последним шагом является изучение деталей предлагаемого тура. «Бывает, что в турагентствах пишут — "Мальдивы за 80 тысяч". Но потом выясняется, что это на одного человека с проживанием в хостеле на острове, куда продукты завозят на лодке. Экзотика, но не те Мальдивы, про которые постят фотографии», — заключил Тримайлов.

В июне координатор платформы для выявления мошенников и борьбы с ними «Мошеловка» Евгения Лазарева назвала россиянам наиболее распространенные схемы обмана туристов в сезон отпусков. Так, для минимизации рисков при бронировании отеля следует позвонить в объект размещения напрямую и не поддерживать коммуникацию вне сервиса.

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Валентина Процкова
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