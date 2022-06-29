Россиянам назвали самые распространенные схемы обмана туристов в сезон отпусков

Лазарева: при бронировании отеля следует читать отзывы на разных сайтах

Координатор платформы для выявления мошенников и борьбы с ними «Мошеловка» Евгения Лазарева назвала россиянам наиболее распространенные схемы обмана туристов в сезон отпусков. Об этом она рассказал в интервью радио Sputnik.

«Самая популярная уловка — когда злоумышленники, обещая более низкую цену, предлагают уйти с какого-то сервиса и на уровне коммуникации в мессенджере склоняют человека к переводу денежных средств. То есть люди переводят деньги в никуда», — предупредила эксперт. По ее словам, если предложение выглядит «слишком привлекательно», путешественникам стоит насторожиться.

Кроме того, для минимизации рисков при бронировании отеля следует позвонить в объект размещения напрямую и не поддерживать коммуникацию вне сервиса. «Обязательно проверяйте репутацию сайта. Читайте отзывы, желательно на разных платформах. Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или с помощью СМС-сообщений, лучше найти и проверить информацию самостоятельно», — посоветовала Лазарева.

Также специалист обратила внимание, что никогда не стоит пересылать в мессенджерах документы и фотографии страниц паспорта, а для бронирования билетов или проживания следует использовать отдельную банковскую карту.

Ранее в июне эксперты по информационной безопасности рассказали, что главная угроза для путешественников во время планирования отдыха — это фишинговые сайты, которые копируют популярные сервисы по бронированию билетов и гостиниц. Чтобы избежать мошенников, следует либо оплачивать услуги напрямую у организаций, либо пользоваться только проверенными сервисами.