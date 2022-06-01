Названы пять самых распространенных схем обмана туристов в отпусках

Фишинговые сайты названы самой распространенной схемой обмана при планировании отпусков

Специалисты по информационной безопасности назвали пять самых распространенных схем обмана при планировании отпуска. Об этом пишут «Известия».

Как рассказал главный специалист отдела комплексных систем защиты информации «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников, главная угроза для туристов — это фишинговые сайты, которые копируют популярные сервисы по бронированию билетов и гостиниц.

Чтобы не попасться мошенникам, эксперты призвали либо оплачивать услуги напрямую у организаций, либо пользоваться только проверенными сервисами.

Также россиянам посоветовали с подозрением относиться к обещаниям внушительных скидок на туристические услуги — в таком случае злоумышленник просит перевести деньги на карту.

«Не переводите деньги частным лицам. Если это частное лицо окажется мошенником, вернуть деньги будет очень сложно, даже скорее невозможно», — отметила аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова.

Еще один популярный вид жульничества — попытка получить платежную информацию под видом государственного служащего, который желает якобы частично возместить путевку по программе туристического кешбэка.

Кроме того, многие мошенники обманывают путешественников при бронировании отпускного жилья. Они публикуют объявления о сдаче апартаментов ниже рыночной стоимости и просят заранее перевести деньги «риелтору» в качестве комиссии, после чего исчезают.

Помимо прочего, зачастую злоумышленники создают фейковые сайты и под видом туроператоров продают ненастоящие путевки.

Ранее в мае основатель и генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов предупредил российских туристов о новых схемах мошенничества с помощью поддельных сайтов. По его словам, злоумышленники часто создают копии страниц популярных площадок по аренде жилья и продаже билетов, поэтому эксперт советует вбивать нужный адрес сайта вручную, заходить из закладок или через поисковики.