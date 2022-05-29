Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиян предупредили о новых схемах «отпускных мошенников»

Основатель «Суточно.ру» Кузнецов: мошенники используют поддельные сайты по продаже билетов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Основатель и гендиректор сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов предупредил российских туристов о новых схемах мошенничества с помощью поддельных сайтов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, в сезон отпусков аферисты часто прибегают к созданию копий страниц популярных площадок по аренде жилья и продаже билетов, поэтому эксперт советует вбивать нужный адрес сайта вручную, заходить из закладок или через поисковики.

Среди популярных схем обмана Кузнецов также назвал запрос предоплаты при бронировании, а также частные объявления о продаже горящего тура по минимально низкой цене, которые оказываются фиктивными.

«Лучший способ обезопасить себя от мошенничества — бронировать билеты и жилье только на проверенных площадках. Там же вести переписку и осуществлять оплату. Такие площадки тщательно проверяют все объявления и всегда помогут в случае непредвиденной ситуации», — заключил эксперт.

Ранее директор фонда «За права заемщиков», руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала о новой схеме телефонных мошенников. Они начали звонить якобы от лица «добросовестных» сотрудников банка и обвинять своих коллег в краже средств со счета россиян.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп заявил об укреплении рубля до исторического максимума из-за роста цен
В Запорожье рассказали об угрозах педагогам за сотрудничество с Россией
В Запорожье рассказали о планах возобновить работу порта Бердянска
Названы три главные ошибки во время ЕГЭ
Российский посол отверг планы Москвы по использованию ядерного оружия
Пользователи сети вспомнили популярные самодельные игрушки из советского детства
Komatsu частично возобновила поставки продукции на Украину
НАТО обвинили в конфликте на Украине
Психиатр назвал допустимую норму времени для пользования гаджетами
Россиянин из ревности сломал ребра своей возлюбленной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.