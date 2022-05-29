Россиян предупредили о новых схемах «отпускных мошенников»

Основатель «Суточно.ру» Кузнецов: мошенники используют поддельные сайты по продаже билетов

Основатель и гендиректор сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов предупредил российских туристов о новых схемах мошенничества с помощью поддельных сайтов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, в сезон отпусков аферисты часто прибегают к созданию копий страниц популярных площадок по аренде жилья и продаже билетов, поэтому эксперт советует вбивать нужный адрес сайта вручную, заходить из закладок или через поисковики.

Среди популярных схем обмана Кузнецов также назвал запрос предоплаты при бронировании, а также частные объявления о продаже горящего тура по минимально низкой цене, которые оказываются фиктивными.

«Лучший способ обезопасить себя от мошенничества — бронировать билеты и жилье только на проверенных площадках. Там же вести переписку и осуществлять оплату. Такие площадки тщательно проверяют все объявления и всегда помогут в случае непредвиденной ситуации», — заключил эксперт.

Ранее директор фонда «За права заемщиков», руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала о новой схеме телефонных мошенников. Они начали звонить якобы от лица «добросовестных» сотрудников банка и обвинять своих коллег в краже средств со счета россиян.