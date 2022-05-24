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Россиянам раскрыли новую схему телефонных мошенников

Аналитик Лазарева заявила о звонках мошенников от лица «добросовестных» сотрудников банка

Фото: Pixabay

Директор фонда «За права заемщиков», руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала о новой схеме телефонных мошенников. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Лазарева раскрыла схему мошенников и заявила, что они стали осуществлять звонки якобы от лица «добросовестных» сотрудников банка и обвинять своих коллег в краже средств со счета россиян. Для того, чтобы избежать хищения средств, необходимо сотрудничать с позвонившим, иначе клиенту грозит финансовая и уголовная ответственность, поскольку «счет используется для незаконных целей».

«Сообщения о звонках от "добросовестных" сотрудников банка, пытающихся разоблачить своих недобросовестных коллег и запрашивающих для этого сведения у клиентов, поступают в "Мошеловку" с недавнего времени», — подтвердила аналитик.

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Однако если сотрудник банка подозревает коллег в недобросовестности своих коллег, то он должен заявить об этом в службу безопасности, согласно внутренним требованиям, протоколам и инструкциям банка. И для такой проверки нет необходимости в уточнении данных у клиента. Кроме того, если россиянин не несет ответственности за действия сотрудников банка, если не давал им прямых указаний.

«Так что здесь налицо попытки мошеннических атак с трансформацией старой легенды. Мошенники что угодно скажут, чтобы напугать человека, и угроза уголовной ответственности в их арсенале – серьезный аргумент, который рассчитан на мнительных граждан с низким уровнем правовой и финансовой грамотности», — заключила Лазарева.

Ранее россиянам объяснили «немые» звонки мошенников. Аналитик Евгений Ющук заявил, что их используют для упрощения работы злоумышленников.

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Марина Совина
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