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Россиянам объяснили «немые» звонки мошенников

Аналитик Ющук объяснил «немые» звонки мошенников экономией времени

Фото: Nasik Lababan / Unsplash

Мошенникам гораздо проще получить доступ к банковским счетам россиян, позвонив по телефону от имени сотрудника банка, чем с помощью хакерской атаки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Для упрощения своей работы злоумышленники используют немые звонки, объяснил специалист.

«У мошенников есть определенная автоматизация. Например, когда звонят и бросают трубку, — это способ сэкономить время для жуликов, потому что далеко не каждый человек вообще ведется на их уловки. Это делают в большинстве своем впечатлительные и эмоциональные люди. Когда мошенники звонят и бросают трубку, те, кто им перезванивает, уже готовы к общению. Так жулики экономят время, потому что потом включается человек, а человек — это долго», — сказал он.

Сбербанку удалось остановить атаку с Украины на банковские счета россиян, потому что в крупных финансовых организациях сейчас хорошо работают службы безопасности и техническим путем подобраться к чужим деньгам сложно, считает Евгений Ющук.

Как говорит один из ведущих специалистов по информационной безопасности, на компьютере постоянно ставятся какие-то улучшения прошивок, а прошивка в голове человека с определенных времен не менялась вообще. Поэтому атака на человека всегда удачнее

Евгений Ющукэксперт по конкурентной разведке

«Хакерская атака на карту — трудная штука. Обычно гораздо проще атаковать человека. Если была попытка взлома по реквизитам, то неудивительно, что ее заблокировали. Когда такие вещи начинают происходить массово, они тут же фиксируются — службы безопасности у крупных банков достаточно неплохо работают», — отметил аналитик.

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После начала спецоперации России на Украине, активность мошенников сильно снизилась. Это связано с тем, что некоторые из них оказались в зоне боевых действий, и им потребовалось время, чтобы перебраться в безопасное место. Несмотря на новые обстоятельства, схема работы всегда примерно одна, рассказал Евгений Ющук.

«Тактика всегда у них была приблизительно одинаковой: они вводили людей в состояние спешки, страха. Если напугать человека и показать ему выход, точнее, создать ощущение, что выход есть, то определенная часть чувствительных людей начинают к этому выходу идти, прятать деньги, как они считают, на защищенные счета. В результате этими "защищенными" счетами оказываются счета мошенников», — заключил он.

Как рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, службе безопасности компании удалось отбить атаку на карты россиян со стороны Украины. Средства пытались списать по всей накопленной базе клиентов.

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Мария Сметанина
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