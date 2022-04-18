Стало известно об остановленной атаке на карты россиян

Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика

Стало известно, что Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика. Он попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Уточняется, что в общей сложности были отклонены сотни тысяч попыток списаний. «Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — прокомментировал представитель Сбербанка. Кузнецов рассказал, что компания собирала и хранила данные банковских карт клиентов.

«Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее», — рассказал он и добавил, что в один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе. Названия компании Кузнецов озвучивать не стал.

Ранее сообщалось, что в России в несколько раз снизилось число фишинговых атак на физических лиц. Эксперты по кибербезопасности связывают это с тем, что большинство мошенников работало из-за границы, а после приостановки работы платежных систем Visa и MasterCard им стало сложнее выводить деньги.