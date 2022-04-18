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Стало известно об остановленной атаке на карты россиян

Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Стало известно, что Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика. Он попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Уточняется, что в общей сложности были отклонены сотни тысяч попыток списаний. «Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — прокомментировал представитель Сбербанка. Кузнецов рассказал, что компания собирала и хранила данные банковских карт клиентов.

«Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее», — рассказал он и добавил, что в один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе. Названия компании Кузнецов озвучивать не стал.

Ранее сообщалось, что в России в несколько раз снизилось число фишинговых атак на физических лиц. Эксперты по кибербезопасности связывают это с тем, что большинство мошенников работало из-за границы, а после приостановки работы платежных систем Visa и MasterCard им стало сложнее выводить деньги.

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Платон Щукин
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