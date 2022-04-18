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В России снизилось число фишинговых атак

«Ъ»: число фишинговых атак на физических лиц снизилось с начала операции на Украине

Фото: Pixabay

В России в несколько раз снизилось число фишинговых атак на физических лиц с начала военной операции на Украине. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты по кибербезопасности связывают это с тем, что большинство мошенников работало из-за границы, а после приостановки работы платежных систем Visa и MasterCard им стало сложнее выводить деньги. Специалисты предупредили, что период затишья временный, он закончится, когда злоумышленники оптимизируют каналы вывода средств и решат технические вопросы.

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Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский пояснил, что вывод денег всегда сложнее, чем само хищение. Если до начала российской спецоперации на это уходило 30-60 процентов от суммы похищенного, то сейчас киберпреступники тратят еще больше.

Руководитель центра реагирования на инциденты информбезопасности CERT-GIB Александр Калинин считает, что говорить о полном исчезновении фишинга не приходится. Злоумышленники решат проблемы через посредников или с помощью вложений в криминальный бизнес.

При этом число атак на компании не снизилось, отмечают эксперты, поскольку в этом случае преступников интересует конфиденциальная информация. Напротив, за последний месяц число таких краж выросло в два раза. Фишинг стал более таргетированным, снизилась его массовость, но увеличилось число пользователей, которые с ним столкнулись.

Ранее стало известно, что кибермошенники начали обманывать владельцев криптовалют от имени предпринимателя Илона Маска. Отмечалось, что помощью фейковых стримов на YouTube злоумышленники под предлогом удвоения инвестиций выманивают у жертв криптовалюту.

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Марина Совина
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