Кибермошенники начали обманывать россиян от имени Илона Маска

Кибермошенники начали обманывать владельцев криптовалют от имени Илона Маска

Кибермошенники начали обманывать владельцев криптовалют от имени Илона Маска и других крупных бизнесменов. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Group-IB, которые также рассказали россиянам, как не стать жертвой аферы.

Основой для новой волны мошенничества стали фейковые стримы в YouTube, которые якобы проводят заметные в мировых масштабах предприниматели. Помимо Маска, эксплуатируются образы Брэда Гарлингхауса (глава компании Ripple) и Виталия Бутерина (сооснователь криптовалютного проекта Ethereum), а также других бизнесменов. Под предлогом удвоения инвестиций у зрителей выманивают криптовалюту.

Как отмечают в Group-IB, только за три дня февраля 2022 года было выявлено 36 подобных онлайн-трансляций. По их итогам криптоинвесторы перевели преступникам более 1,6 миллиона долларов. В среднем подобные стримы, смонтированные из ранних выступлений миллиардеров, смотрят от 3 тысяч до 18 тысяч зрителей. Трансляция с фейковым Бутериным привлекла внимание более 165 тысяч зрителей.

Специалисты Group-IB советуют россиянам всегда проверять информацию об условиях инвестирования, например, на официальном сайте криптовалютного проекта. Кроме того, важно не делиться персональными данными о своих кошельках и изучать опыт других инвесторов.

Ранее в правительстве подсчитали объем средств, находящихся в криптокошельках россиян. По данным премьер-министра страны Михаила Мишустина, речь может идти о сумме, превышающей 10 триллионов рублей. При этом криптокошельки есть уже более чем у 10 миллионов «молодых людей».