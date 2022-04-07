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Правительство насчитало у россиян триллионы рублей криптовалюты

Премьер Мишутин заявил, что в криптокошельках россиян находится более 10 трлн рублей

Фото: Shutterstock

Объем средств, находящихся в криптокошельках россиян, по некоторым подсчетам достигает суммы более чем в 10 триллионов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Слова главы правительства приводит ТАСС.

Криптокошельки есть уже более чем у 10 миллионов «молодых людей», рассказал Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

При этом глава кабмина подчеркнул, что правительство солидарно с Центральным банком в том, что признавать криптовалюту платежным средством нельзя.

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«Криптоактивы, или цифровые финансовые активы, — это не простые инструменты, к ним нужно относиться достаточно аккуратно. Но, первое, — мы против признания криптовалюты средствами для расчета, или деньгами», — сказал премьер. При этом он добавил, что сам вопрос регулирования криптовалют нуждается в серьезном внимании.

В январе ЦБ выступил с идеей запрета оборота и майнинга криптовалют в России, ссылаясь на серьезные риски для финансовой системы. Правительство в свою очередь выступило с идеей регулирования сектора.

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Платон Щукин
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