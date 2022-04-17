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Мошенники стали в три раза чаще находить жертв в социальных сетях

Молодые люди в возрасте 18-22 лет все чаще становятся жертвами мошенников

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мошенники стали в три раза чаще находить своих жертв в социальных сетях, их жертвами все чаще становятся молодые люди в возрасте 18-22 лет. Об этом в воскресенье,17 апреля, со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова сообщает РИА Новости.

По словам Кузнецова, злоумышленники по-прежнему совершают звонки, представляясь сотрудниками службы безопасности банка или российских силовых структур. Их цель — заставить жертву обмана перевести деньги на якобы безопасный счет, на деле принадлежащий мошенникам.

Все чаще при звонках подставляются настоящие номера силовых ведомств, что вводит жертв обмана в заблуждение. «Доля таких звонков выросла c 1-2 процентов в январе 2021 года до 11 процентов в декабре 2021 года», — рассказал Кузнецов.

4 апреля сообщалось, что россиян предупредили о новой схеме мошенничества с долгами. Мошенники от имени Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассылают письма с требованием погасить задолженность.

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Владимир Седов
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