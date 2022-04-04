Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с долгами

Мошенники от имени ФССП стали рассылать фишинговые письма о долгах

Мошенники от имени Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассылают письма с требованием погасить задолженность. О новой схеме мошенничества россиян предупредили в Сбербанке, пишет РИА Новости.

Злоумышленники в фишинговых письмах заявляют, что автоматическая система мониторинга выявила у человека задолженность по налогам и сборам. В письме, копирующем шрифт, дизайн и логотипы ведомства, также отмечается, что должника могут внести в «федеральный реестр недобросовестных плательщиков», а его счета и карты — заблокировать.

Чтобы этого не произошло, мошенники призывают перейти по ссылке из письма, указать на сайте данные своей карты и «погасить задолженность». Если это сделать, то сумма спишется и уйдет злоумышленникам, отметили в Сбербанке.

Ранее сообщалось, что приставы начали массово отказываться взыскивать долги с россиян. С проблемами столкнулись более 60 микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Масштаб проблемы из-за блокировки переводов со стороны ФССП, по оценкам, составляет 120 миллиардов рублей.