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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с долгами

Мошенники от имени ФССП стали рассылать фишинговые письма о долгах

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мошенники от имени Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассылают письма с требованием погасить задолженность. О новой схеме мошенничества россиян предупредили в Сбербанке, пишет РИА Новости.

Злоумышленники в фишинговых письмах заявляют, что автоматическая система мониторинга выявила у человека задолженность по налогам и сборам. В письме, копирующем шрифт, дизайн и логотипы ведомства, также отмечается, что должника могут внести в «федеральный реестр недобросовестных плательщиков», а его счета и карты — заблокировать.

Чтобы этого не произошло, мошенники призывают перейти по ссылке из письма, указать на сайте данные своей карты и «погасить задолженность». Если это сделать, то сумма спишется и уйдет злоумышленникам, отметили в Сбербанке.

Ранее сообщалось, что приставы начали массово отказываться взыскивать долги с россиян. С проблемами столкнулись более 60 микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Масштаб проблемы из-за блокировки переводов со стороны ФССП, по оценкам, составляет 120 миллиардов рублей.

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Платон Щукин
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